高端爭議延燒，在輿論壓力下，高端決定研議提供赴日民眾接受PCR檢測。外界關注，高端是否擁有自己的檢驗試劑？衛福部長薛瑞元今表示，高端的PCR檢驗試劑曾申請過國內緊急使用授權（EUA），不過EUA已在6月底結束，現在等於沒有檢驗試劑。

今日有媒體詢問，高端是否有自己發展的PCR檢驗套組，可以免費幫民眾進行PCR檢測？薛瑞元回應，高端的PCR檢驗之前申請過國內EUA，也有通過，但是EUA在今年6月30日結束，沒有再展延，所以現在等於沒有。對於高端是否和衛福部討論過補償PCR檢測的方向，他僅回應，基本上那是高端公司自己自願性的，他願意提供這個服務。

有立委認為，高端不應該只補償PCR檢測，也要提供賠償。薛瑞元則說，民眾如果有求償的法律依據，當然是可以。國內審查EUA和高端的國際認證沒有關係，指揮中心開放的補打，是因應出國需求，「沒有說每個人都要補打」。

九合一選舉將至，針對確診者投票一事，薛瑞元表示，中選會有一定的規劃，牽涉的因素在於疫情的轉變會不會讓需要隔離的天數有所變化，衛福部、指揮中心主要的考量是疫情，相關方案仍待專家會議決定。對於是否會比照日本，無症狀的感染者隔離5天即可，他則表示，要看專家會議的結果，世界各國的作法都不一樣。