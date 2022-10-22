健行科大董事長彭壽春(中)、校長李大偉(左)與總教練劉孟竹。(黃及人攝)

健行科大22日舉辦56周年校慶運動會，且剛好碰上男籃校隊成軍10周年，健行總教練劉孟竹把所有畢業校友都找回學校一同慶祝，包含朱雲豪、簡廷兆、黃泓瀚、簡祐哲、谷毛唯嘉、劉人豪等現在都在職籃球隊打球的傑出校友也都現身同樂。

「今天是健行56周年校慶，也是校隊成軍10周年，看到這支球隊如此茁壯成長，且快樂打球，讓我感到很驕傲，」健行校長李大偉說，「我們很幸運找來劉孟竹擔任總教練，也邀來這麼多優秀球員，我只希望大家享受打球，球技居次、球品為重。」健行董事長彭壽春也現身慶祝。

劉孟竹則是相當感激學校如此支持男籃校隊，不僅出門擁有專屬巴士，到外地打球也都住在五星級飯店，「這樣球員才有辦法好用心打球，也才會有那麼多健行傑出校友在職業球隊效力，這讓我感到很驕傲，看到子弟兵還在拚戰，真的很開心。」

健行畢業校友站在台上合照留念。(黃及人攝)

「健行的校訓就是好學有禮，到現在每個健行球員或校友比賽，只要被換下場都會跟觀眾敬禮離場，這就是我們始終堅持的校隊禮儀，」劉孟竹說，「如今即將迎接UBA新球季的到來，回顧前兩年我們外籍生頻頻出狀況，也讓我們頓失禁區優勢。」

所以健行今年也已經提前找來恩洋、史密斯兩名外籍生球員，目標當然就是拿回失去兩年的冠軍，「來自南蘇丹的213公分恩洋，雖然球技比較生澀，卻在禁區仍有高度優勢，至於巴哈馬籍的203公分史密斯，運動能力與爆發力都不錯，也有籃球底子。」

健行今年UBA主將高錦偉表示，他們全隊都有信心能跟政治大學全力一搏，「就算政大擁有號稱史上最強外籍生莫巴耶，我們仍會努力找辦法對付，我們並沒什麼壓力，就是以挑戰者心態面對即將開打的UBA賽事。」他更放話自己正在努力學英文，就是想當恩洋、史密斯兩名外籍生跟隊友溝通的橋樑。