在台北市議長陳錦祥競選總部成立大會中，前高雄市長韓國瑜與台北市長候選人蔣萬安合體並握手致意。（姚志平攝）

前高雄市長韓國瑜22日出席台北市議長陳錦祥競選總部成立大會，並與國民黨主席朱立倫交換意見。（姚志平攝）

韓國瑜、蔣萬安首度同台。（楊亞璇攝）

曾掀起「韓流」旋風的高雄市前市長韓國瑜，今天下午替台北市議會議長陳錦祥站台，首度與市長候選人蔣萬安同台，支持者擠滿台下，活動還沒開始，主辦單位就宣布到場人數已經破2千人，甚至有韓粉激動的哭了。韓國瑜依舊金句連發，稱自己差點想唱夜襲，「天地可破、熱情不破」。

韓國瑜座車一抵達立即被韓粉包圍，大批警力護送韓國瑜入場，韓國瑜上台致詞時先是說，本來想要講溫馨感人的故事，副主席連勝文一講完，他熱血澎湃，差點想唱夜襲，讓現場氣氛嗨到最高點。

韓表示，為何從雲林趕到台北參加陳錦祥競總成立，因為5年前他在台北農產當總經理，被北市議員王世堅叫到議會，王兇到木柵動物園的老虎看到王不敢叫，霹哩啪拉，陳走過來說有沒有什麼事情需要幫忙，這份情放在他的心中，寒天飲冰水，點滴在心頭，他也讚陳的做人處事沒有話講。

韓國瑜也妙喻，很多民眾投票投一輩子，搞不清楚「圓」跟「長」的差異，他手比一圈圓說，圓（員）沒有權力，議員、立法委員是圓的，只有監督權力，為民喉舌，必須把選區聲音大聲講出去。

他說，中國官僚體系非常奧妙，只有「長」的有權利，警察局「長」、派出所所「長」、台北市「長」有權，警察局警政委員沒有權力，但是北市議會唯一有「長」的是議長，大安文山選民非常幸運，台北市政府再厲害，沒有議長跟議員的配合，市府是沒辦法動的。

韓國瑜指出，他在北農的寶貴經驗了解到一句話，「天地可破、熱情不破」，天會破，女媧補天，地會破，隕石撞地球，但是熱情不會破，陳議長散發的熱情對大安文山充滿責任感，有議會大家長的風範，不少要選出蔣萬安還要選陳錦祥。

韓國瑜強調，台北就是台灣的名片，台北市長拜託支持最優秀的蔣萬安，此時蔣萬安與黨主席朱立倫一同上台，蔣萬安與韓國瑜握手致意，支持者熱情高呼凍蒜。

韓國瑜接著說，「欸你有沒有聽到我在講你好話，這是發自心裡的」，蔣萬安擦亮台北市這張代表台灣的名片，他有信心一定蔣萬安一定做得非常好，確定台北市發展的總目標、次要目標，台北市一定要做全國最棒的國際化都市。

韓國瑜說，他每次看韓劇就很感慨，南韓5千萬人，朝鮮話沒有幾個人懂，電視電影可以轟動全世界，台北市當然可以做，次目標是華人最大電影、電視、戲劇當然可以放台北。香港蘇富比拍賣這麼多藝術品文物品，台北市當然可以成立華人最大藝術品拍賣 。

韓國瑜指出，第二件事情，蔣萬安以身作則清廉、不貪汙、勤政愛民，蔣萬安找到最優秀團隊，對蔣萬安深具信心。

蔣萬安接著致詞，此時韓國瑜先是與朱立倫換位子，讓朱站在中間，韓、朱也不時交頭接耳。韓國瑜與蔣萬安離場時，遭到韓粉簇擁，幾乎寸步難行，韓粉一路目送韓國瑜上車，高喊「我愛你」、「韓國瑜加油」，甚至有韓粉激動落淚。