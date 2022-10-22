黃金海岸方舟受害商家不滿遭經營者巧立名目收費、撤櫃，到場舉白布條抗議。(曹婷婷攝)

自救會張貼陳情公告。(曹婷婷攝)

競業公司出面說明。(曹婷婷攝)

市府委外營運的黃金海岸方舟船屋。(曹婷婷攝)

台南市政府委外經營的黃金海岸船屋，營運2年來因廠商「競業公司」未依契約期限規定，提送經營成果報告及修正版經營管理計畫書，觀旅局於本月12日終止契約，惟廠商今天仍照常開幕，10多名曾進駐船屋營業、遭無預警撤櫃的廠商籌組自救會，到場高舉白布條抗議。

自救會代表林柏宏指出，原本看好黃金海岸觀光潛力，去年裝潢花200萬元進駐設櫃賣咖啡，才做生意2個月，遭「競業」指控他違反契約為由，要求撤櫃；賣關東煮的業者劉書豪稱，平均月營收5萬元，被要求上繳抽成與水電等高達6萬元，他認為不合理揚言退出經營，隨即遭終止合約。

今天也有賣炸雞的林姓業者近日得知競業遭終止契約，跑來搬走當初營運的設備，他說，之前多次要求搬油炸雞、冰箱等餐飲設備都未經他允許，即被競業侵占使用，為此也已提告。

競業公司于士舜針對自救會廠商指控回應，強調已經循法律途徑解決。面對觀旅局公告終止契約，則自認相當不公平、沒辦法接受。他說，一直都配合觀旅局要求提出審查修正，前後修正到第6版，但市府一直拖，拖到127天開罰，使其符合罰違約金逾20％，觀旅局即據此終止合約。

觀旅局則重申，廠商未依契約期限規定提送「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，經處逾期違約金額達契約金額20％，終止「台南市黃金海岸船屋部分空間委託經營管理案」契約，後續將依約處理點交及相關費用收取作業。

觀旅局強調，目前已與競業公司終止委外營運契約，受害廠商除組自救會也循法律途徑解決，將協助廠商後續處理，同時也會加快後續招商腳步，希望趕快讓船屋恢復正常營運。