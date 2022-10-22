國民黨新竹市長候選人林耕仁今（22）日親赴市場，為擺攤賣涼糕照顧癌母的少年打氣，並用新台幣下架涼糕，盼少年能藉此獲得堅持的勇氣。林強調，少年對癌症家屬的辛苦同情共感，更表示家裡有類似情況的朋友們，都可以來攤位免費吃涼糕，這種精神讓他特別敬佩、感動與震撼，希望這股力量也能為社會帶來正向的改變。

林耕仁今日在臉書發文表示，昨晚深夜滑臉書的時候，在「新竹大小事」版上看到在市場賣涼糕的少年發文，提到自己之所以有一陣子沒有出來賣涼糕，是因為這幾個月他的母親不幸得了癌症，因所有心力都在照顧母親，才沒有辦法出來擺攤。

林耕仁強調，讓他佩服及感動的地方是，這位堅強的少年，對癌症病患的痛苦、照護家屬的辛苦深有所感，所以希望如果同樣也罹患癌症的兄弟姐妹，或是家裡有類似情況的朋友，只要喜歡吃涼糕，來到攤位都可以免費吃。

林耕仁寫道，得知少年今天會在西門中央市場擺攤（入口處第一個攤位），所以即便每天行程滿滿，他還是特別騰出時間來到這裡，要用新台幣下架好吃的涼糕，也給少年鼓勵，希望少年能勇敢堅持下去，並祝福其母能早日康復，一早也有很多市民好朋友來到少年的攤位幫忙打氣加油。

對此，林耕仁指出，他要將好吃的涼糕，慰勞競選總部辛苦的志工們，因為志工群每天處理大大小小的繁忙事務，卻不求回報，他真的由衷感謝。還有一路上，始終扶持著他的好朋友們，相信這些點點滴滴善良的力量集結，也能為社為帶來更正向的改變。