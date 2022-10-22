南崗國中22日校慶，表揚傑出校友。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南崗國中新建校舍工程22日落成，自造教育及科技中心同時揭牌；縣長林明溱表示，為提升學生競爭力，他在任內8年致力改善教育環境，共完成25所國中小教室、行政大樓、活動中心及宿舍等改建工程，總經費達14億1214萬元。

林明溱由教育處長王淑玲、建設處長李正偉、議員張嘉哲等人陪同出席南崗國中校慶；旭光高中校長何光明、南崗國中校長陳國俊、家長會長詹閔然、校友會理事長許福能等人共同剪綵見證。

南崗國中校慶大會表揚傑出校友，包括縣府參議簡育民、草屯國中校長吳國彰、營北國中校長黃美玲及營盤國小校長蔡政道等人，表彰他們的傑出表現，並期許成為學弟妹表率。

林明溱表示，南崗國中創建於1968年，經歷921大地震，結構龜裂老化情形嚴重，經鑑定有改建必要，獲教育部核定經費1億9530萬元重建校舍，其中教育部補助9成，縣府自籌1成；新校舍為2棟3層樓建築，及1棟4層樓建築，共有44間教室、10間廁所、20座樓梯、地下室4間、總樓地板面積7241平方公尺。

陳國俊表示，南崗國中自造教育及科技中心，將以南投縣的觀光發展為起點，透過科技教育的創新應用，引導孩子動手做，結合micro bit開發板、物聯網（IOT）、3D設計及手作木工等技術的利用，培養科技的素養，使學習者從動腦「想」到動手「做」，繼而「用心完成」，學生從問題提出到尋求解決，學習擁有帶得走的能力，實踐科技教育的素養精神，達到108新課綱目標。