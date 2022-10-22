一段感情的付出是雙向的，情侶若是想要走的長久，價值觀和個性的磨合都非常重要，尤其是金錢方面的分配，不能因為哪一方較有錢就都由對方出錢。近日就有一名女網友抱怨，自從男友得知她的家境富裕後就態度大變，對家裡的物品總是嫌東嫌西，甚至使用香皂洗澡還被問「為什麼用窮人的東西」？讓她感到心碎。

女網友習慣用肥皂洗澡，卻被嫌是窮人的東西。（圖／翻攝自Dcard）

這名女網友在Dcard發文表示，自己的家境很好，男友家則沒有多少存款，兩人都有在工作，開銷也是AA制，但在交往1個月後，男友得知自己的家境後，就開始變樣。

原PO表示，男友到她家後都會嫌東嫌西，「像我習慣用肥皂洗澡，他就問我為什麼要用窮人的東西？」，還讓她去買沐浴乳說這樣可以一起用，「他每次都會講一句，又沒多少錢，妳家那麼有錢」，讓她非常心寒。後來原PO和男友談論錢的事情，男友認為「家裡有錢就多花一點，反正不痛不癢」，但原PO覺得「父母不會希望他們辛苦賺的錢被女兒拿來養男人吧？」沒想到男友卻回說「妳不要跟他們說，誰會知道？」，讓她失望透頂，決定分手，現在的她對談戀愛感到恐懼，害怕下一段戀情會重蹈覆轍。

網友評論一面倒，支持原PO早日結束這段感情。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，網友評論一面倒，支持原PO早日結束這段感情，「才交往一個多月，還不逃」、「這樣還沒讓他變前男友」、「真夠爛的男友，別人家的錢不是錢」、「這樣還留著過年嗎」，也有不少人提出建議，「先從當朋友開始，妳會在意的地方先摸清楚之後，再放感情」、「只能朋友階段多觀察了，看出去時付錢的情況，現在這個趕快放生吧」、「就…只能觀察再觀察了」、「找一個跟妳家境一樣的，或比你們家更有錢的」。