111年臺北市原住民族運動會今(22日)於天母運動場區舉辦，活動包括傳統體能競賽、親子樂齡活動，以及部落美食、原住民族工藝文創、農特產等攤位，並規劃原住民族文化介紹區，展現16族文化特色，包含工藝服飾、音樂飲食文化、產業建築等，還有原民藝術表演團體精彩的接力演出，呈現最熱鬧、豐富的臺北市原住民族運動會。
此次運動會報名踴躍，共51隊參賽，約2,500名族人與市民朋友齊聚一堂。傳統體能競賽以傳統射箭、傳統擲矛、撒網捕魚、負重接力、傳統拔河，以及創新競賽項目的建築搭架等，趣味體現原住民族傳統文化與都市生活的連結。
本次運動會亦安排原住民族樂舞團隊及知名藝人演出。由新世紀文化藝術團打頭陣，展演的舞蹈是以祖先的感動，自然而優雅，體現原民守衛、悍衛、無畏、無懼、勇敢且堅韌不移的文化精神，將臺北市原住民族運動會的開幕典禮帶來最高潮。活動期間亦邀請卡尼特KANIT（樂團）、巴大雄等知名原住民團體，融合現代樂團曲風及歌詞多元的音樂融合，展現許多膾炙人口的歌曲，帶來不同以往的音樂響宴。
111年臺北市原住民族運動會以「原力綻放」為主題，發展以臺北市原住民為主體的體育活動，並且在112年3月由臺北市主辦的「全國原住民族運動會」，邀請全國原住民族人來到臺北，參與原住民族重要的體育盛事，在臺北市綻放部落與城市共榮與燦爛光芒！
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