侯友宜授予戰旗。（李奇叡攝）

現場鄉親一同高舉侯友宜「2」號的勝利手勢，並高喊凍蒜，氣氛熱烈。（李奇叡攝）

鄉親搶著跟侯友宜合照。（李奇叡攝）

現場湧入4500名鄉親。（李奇叡攝）

中華民國嘉義同鄉聯合總會今成立力挺侯友宜連任後援會，現場湧入4500名鄉親，在侯友宜進場時紛紛搶著和他合照、握手，進場足足花了15分鐘左右，致詞後也走下台逐桌致意，耗時將近1個半小時，足以顯現侯友宜的超高人氣。

中華民國嘉義同鄉會會長謝民、前會長蔡銘桐、監事主席許銘森、總顧問張威珍及新北市嘉義同鄉會理事長劉德宗等，今與嘉義同鄉會幹部、鄉親共同成立侯友宜後援會，現場鄉親一同高舉侯友宜「2」號的勝利手勢，並高喊凍蒜，氣氛熱烈。

侯友宜表示，自己是朴子人，從小雖家境不佳，但靠著父親在菜市場辛勤地賣豬肉，養活全家大小，他19歲離開故鄉、北上就讀警官學校，沒有任何背景，靠的就是跟嘉義鄉親一樣踏實、認真、打拚的精神，並在各種職務歷程中，始終秉持嘉義人重情重義、明辨是非的原則。

侯市長說，他過去當刑警經歷過數十場槍戰，許多弟兄因此殉職，他仍不退卻，一定衝前鋒，因為他深愛國家、台灣這片土地及所有人民，始終堅定保衛人民的職責。侯友宜強調，台灣人要講的不是政黨、派系，而是是非對錯，對就對，錯就錯，這就是嘉義人的精神。

侯市長說，四年前他第一次選舉，就是嘉義鄉親第一個跳出來力挺，他才有機會當選，在選舉過程中，面對別人說東說西、批評糟蹋，他始終不願多做回應，因為他要的是跟大家一起找回愛台灣的精神，要的是鄉親的支持，一起讓國家社會更好。

侯友宜說，他從事公職40幾年，就是憑藉著嘉義人「有骨氣、敢擔當、不怕死」的精神，一心為國家、人民打拚，感謝四年前所有市民給他機會，讓他有機會翻轉數十年沒改變的新泰塭仔圳、五股垃圾山，並推動新北2030願景、軌道建設、第二行政中心、蘆南蘆北大開發，逐步建設溪北地區，成為北台灣的中心點，成為新北市共同驕傲。

侯友宜拜託鄉親，今年持續幫他「催票、拉票、投票」，繼續支持，一起讓新北更好、台灣更好。