嘉義縣長翁章梁今接連為綠營「國嘉隊」議員候選人第3選區莊信宗、劉雅文，第4選區呂文正站台。（莊信宗競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

呂文正過去當兵服役的海軍陸戰隊同袍從全台各地組團為他站台，並送上球棒，祝他強棒出擊，票箱全壘打。（呂文正競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

呂文正過去當兵服役的海軍陸戰隊同袍從全台各地組團為他站台。（呂文正競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

周末兩天是黃道吉日，許多候選人紛紛成立競選總部、辦造勢活動，嘉義縣長翁章梁今接連為綠營「國嘉隊」議員候選人第3選區莊信宗、劉雅文，第4選區呂文正站台，翁章梁除為候選人助陣，也為自己拉票，指他是《遠見雜誌》評比的五星縣長，現下鄉有鄉親自許是「五星縣民」，強調這就是光榮感，盼鄉親繼續支持，讓他繼續為嘉義縣打拚，大家一起拚，嘉義愈來愈好。

莊信宗競總成立大會在梅山鄉夜市舉辦，梅山農會等農民團體大批支持者到場，翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、莊瑞雄稱讚莊信宗為農民權益福利打拚，會與翁章梁一起合作讓農工大縣實現，翁章梁更強調，只要是莊信宗提出的政見，他可以做的，一定背書、幫忙做。

尋求連任的議員劉雅文與尋求連任的溪口鄉長孫維聰成立聯合競選總部，莊瑞雄及總統府前秘書長陳唐山今到場站台，劉雅文的父親是前鄉長劉邦詩，妹妹劉純婷是現任溪口農會總幹事，家族政治勢力在溪口鄉十分深厚，劉雅文爭取連任機率大，至於孫維聰下屆是同額競選。

呂文正本屆參選議員以26票落選，下屆獲民進黨提名選第4選區縣員，今他過去當兵服役的海軍陸戰隊同袍從全台各地組團為他站台，並送上棒球棍，祝他強棒出擊，票箱全壘打，翁章梁、莊瑞雄、蔡易餘等人也拜託鄉親把呂文正送進議會。