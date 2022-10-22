苗栗市風箏文化節22日正式登場，大型的南瓜風箏成為現場焦點。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，各種大型風箏成為現場焦點。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，吸引許多小朋友前來放風箏。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，苗栗市長邱鎮軍及市代會主席楊喬安一同拉放主題挑擔風箏。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，大會主題挑擔風箏。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，現場的特技風箏。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，現場有36個青創攤位，提供不一樣的購物樂趣。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，現場36個青創攤位中，包括知名的BonBons推出新產品。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，現場有36攤青創產品，提供民眾精緻產品。（謝明俊攝）

苗栗市風箏文化節22日正式登場，現場美食區提供各種不同美食。（謝明俊攝）

苗栗早年先民每逢秋季九降風來臨，都會到後龍溪畔放紙鷂，早已成了苗栗市的客家傳統，苗栗市公所為了保持這項客家文化，從12年前開始舉辦風箏節，受到許多遊客歡迎，今年的風箏節22日上午正式登場，特別製作一顆外形討喜的大型南瓜風箏，還結合客家傳統美食、以及36個返鄉青創攤位，讓活動更有看頭、更多精緻美食及文創作品，苗栗市長邱鎮軍歡迎大家來玩。

苗栗市公所今年舉辦風箏節，是紀念早年客家挑擔的刻苦精神為主軸，特別設計了挑擔造型的扁擔風箏，由市長邱鎮軍與到場佳賓一同拉線放飛，會場並有一顆直徑6米的南瓜風箏、以及最夯韓劇「非常律師英禑」劇中的抺香鲸、藍鯨、虎鯨等造型的風箏，將河濱公園的天空裝飾得非常亮眼。

今年苗栗市風箏節準備了數10種不同造型的大型風箏，還邀請了來自紐西蘭的外星人飛船、太空人等大型軟體風箏，加上國內亞洲國際風箏聯合會與10隊專業風箏好手一同演出特技風箏及串聯風箏等，晚上還特別準備了最特殊的夜光風箏表演，有三葉蟲、老虎、水母、鯨魚等不同造型的巨型夜光風箏，以及夜光特技風箏排字秀，將苗栗的夜空點綴的絢麗燦爛，從自天到黑夜，驚奇不斷。

除了精采吸晴的風箏秀外，市公所還安排聲光晚會，邀請當紅歌手表演，邱鎮軍並特別擴大今年美食區，邀請36位苗栗返鄉青創業主到場展售精緻、好吃的美食、工藝作品。現場並提供免費風箏DIY等，活動至23日止，邱鎮軍請大家把握時間來玩。