苗栗早年先民每逢秋季九降風來臨，都會到後龍溪畔放紙鷂，早已成了苗栗市的客家傳統，苗栗市公所為了保持這項客家文化，從12年前開始舉辦風箏節，受到許多遊客歡迎，今年的風箏節22日上午正式登場，特別製作一顆外形討喜的大型南瓜風箏，還結合客家傳統美食、以及36個返鄉青創攤位，讓活動更有看頭、更多精緻美食及文創作品，苗栗市長邱鎮軍歡迎大家來玩。
苗栗市公所今年舉辦風箏節，是紀念早年客家挑擔的刻苦精神為主軸，特別設計了挑擔造型的扁擔風箏，由市長邱鎮軍與到場佳賓一同拉線放飛，會場並有一顆直徑6米的南瓜風箏、以及最夯韓劇「非常律師英禑」劇中的抺香鲸、藍鯨、虎鯨等造型的風箏，將河濱公園的天空裝飾得非常亮眼。
今年苗栗市風箏節準備了數10種不同造型的大型風箏，還邀請了來自紐西蘭的外星人飛船、太空人等大型軟體風箏，加上國內亞洲國際風箏聯合會與10隊專業風箏好手一同演出特技風箏及串聯風箏等，晚上還特別準備了最特殊的夜光風箏表演，有三葉蟲、老虎、水母、鯨魚等不同造型的巨型夜光風箏，以及夜光特技風箏排字秀，將苗栗的夜空點綴的絢麗燦爛，從自天到黑夜，驚奇不斷。
除了精采吸晴的風箏秀外，市公所還安排聲光晚會，邀請當紅歌手表演，邱鎮軍並特別擴大今年美食區，邀請36位苗栗返鄉青創業主到場展售精緻、好吃的美食、工藝作品。現場並提供免費風箏DIY等，活動至23日止，邱鎮軍請大家把握時間來玩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。