台北市大安、文山區議員參選人高揚凱推出競選小物PART III「幹話王撲克牌」！高今(22)日在臉書指出，選了民進黨台北市長參選人陳時中自擔任防疫指揮官至今的諸多爭議，組成1副「幹話王撲克牌」，並藏有一大亮點。

高揚凱指出，陳時中防疫疑雲重重、失言風波不斷，因此他精選陳時中自擔任防疫指揮官至今的諸多爭議，組成1副「幹話王撲克牌」，讓大家一起溫習陳時中那段一天到晚用「校正回歸」補破網、「靠氣質打敗病毒」的防疫黑暗期。

高揚凱諷刺表示，設計這副牌最大的困難點是：「陳時中的X話實在太多了，推陳出新的速度太快，52張牌面根本不夠放！！」與幕僚團隊「嘔心瀝血」下，將「超前佈署」、「人與人的連結」、「世界怎麼跟得上台灣」、「年輕人鬆懈了」、「封存30年是基本常識」等「金句」，搭配一手拿酒杯，另一手高舉「膏端牌紅酒」醉眼惺忪的「時鐘膠囊」吉祥物，將X話逐一置入撲克牌中，「保證張張精彩，讓大家X話連連」。

至於「幹話王撲克牌」的另一大亮點，高揚凱說有2張與前總統陳水扁「87分像」的鬼牌牌面，分別寫著「踩著近1萬具屍體拾級而上」與「你要是想選就趕快離開」金句。他說果然薑是老的辣，句句擊中陳時中防疫「走鐘」，落跑選市長的要害。

高揚凱也相信，台北市民眼睛雪亮、心如明鏡，素質全台最高，呼籲所有市民朋友堅定「封存陳時中30年」，「就讓陳時中放心鑽研他專長的偷窺與紅酒K歌就好，台北市未來無極限的發展願景，就請放心交給蔣萬安與高揚凱來打拚吧！」

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