民進黨台中市長候選人蔡其昌舉辦競選總部成立大會，黨籍市議員候選人皆到場，蔡英文總統站台助講，呼籲大家團結、台中隊全上壘。(張妍溱攝)

民進黨台中市長候選人蔡其昌22日下午舉辦競選總部成立大會，現場湧入近萬支持群眾，蔡英文總統親自授戰旗給蔡其昌，現場群眾高喊「凍蒜」，氣氛HIGH翻。蔡英文表示，她支持蔡其昌有3個理由，因蔡其昌執行力強、對市民有同理心且落實政策有效率，呼籲選民票投2號蔡其昌、台中隊全上壘，翻轉大台中。

蔡英文指出，距離選舉投票日僅剩35天，到了改變台中的時間。1張選票可以決定台灣的命運，感謝台灣人民在去年的4大公投支持政府方向，而11月26日的這張票，則可以決定台中未來4年發展是要大步向前？還是原地踏步？呼籲大家票投蔡其昌，不要讓台中再空轉4年。

蔡英文說，台灣上周邊境解封，現在不管是觀光或做生意都很方便，感謝大家努力團結，才能克服一關又一關挑戰；台中是產業重鎮，政府推動的國防產業、最重要供應鏈在台中，台灣機械產業是世界智慧製造機械的關鍵，而台灣的製造就在台中，但4年前台中換黨執政後，這4年來沒有重大建設，沒動工的還是沒動工、像是捷運，沒完工的依然沒完工、像是會展中心。

蔡英文抨擊說，4年前有人說「市長換人、空氣換新」，但沒有實實在在的做，台中市的治安、環保被知名雜誌評鑑最後一名；蔡其昌在立法院提案希望合作提出中火以氣換煤的時間表，但有人反對，後來中央直接發照，我們（中央）有決心、有方法要改善台中空汙，若地方配合，改善空汙一定更強。

蔡英文說，選對一個人可以改變城市，就像高雄市長陳其邁2年前才上任，現在高雄捷運黃線推動比台中藍線快；她支持蔡其昌的理由有3項，第一是蔡其昌執行力強、第二是蔡其昌有體貼市民的同理心、第三則是蔡其昌落實政策且有效率，呼籲大家當蔡其昌的分身、一起幫蔡其昌拉票，只要大家都出來投票給蔡其昌，台中一定翻轉，台中的改變不用再等待。