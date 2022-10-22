民眾穿青蛙裝下水採菱角。（台南農業局提供／李俊淇台南傳真）

台南官田菱角的產量獨步全台，為推廣在地菱角特色，今（21）日在官田葫蘆埤自然生態公園舉辦「2022官田菱角季-哈囉菱活動」，現場準備500份菱角紙帽迎賓小禮物，另還發送600張樂農券，吸引近千人群前往參加，不少攤位都大排長龍。

菱角節開幕儀式由市府副祕書長王揚智、民政局長姜淋煌、農業局副局長陳仲杰、官田區長陳仁偉及多名在地里長共同進行，現場雖然下著小雨，遊客興致仍是未減。

王揚智表示，官田區菱角種植耕作面積約328公頃，產量3910公噸，面積及產量全國第一。官田擁有得天獨厚的烏山頭水庫，並擁有橫貫全區的嘉南大圳，特殊的埤塘地形，成就了甜度佳，口感扎實的「官田菱角」。

區長陳仁偉表示，開幕除了送菱角紙帽及樂農券外，另也安排各式各樣的攤商展售、創意菱食料理試吃活動及精彩逗趣的表演節目，而民眾除了可穿青鞋裝下水撿菱角，另也可親手DIY體驗菱角3D摺紙、菱殼炭蚊香、菱角娃娃彩繪及菱角胺基酸肥皂等活動。

區公所表示，另也規畫山海線小旅行，安排巴士接送民眾參觀官田大隆田生態園區、隆田CHA CHA 文化資產教育園區、官田休閒農業區等農場導覽體驗活動。