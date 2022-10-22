竹圍漁港遊艇碼頭，不僅可修理漁船與遊艇，還能容納約120艘遊艇，呈現港邊景觀。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府觀光旅遊局為振興濱海觀光，今起至11月6日為期3周在大園區竹圍漁港舉辦系列活動，以濱海振興、海洋教育為2大主軸，規畫許厝港濕地生態導覽、豬鼻子沙灘淨灘、減塑市集、SDGs海洋教育闖關遊戲及超值旅遊行程等，還可登上造價千萬的西莉亞號遊艇，邀民眾體驗濱海之美。

觀旅局表示，近年持續推動竹圍漁港建設，讓傳統漁港轉型成具國際遊艇停泊的熱門景點，除可享用海鮮美食外，漁港北邊入口的彩虹橋也是打卡熱點，新建的天幕廣場，提供遊客休憩空間，常辦活動帶動人潮，一旁的遊艇碼頭，不僅可修理漁船與遊艇，還能容納約120艘遊艇，呈現港邊景觀，如今已成北台最美休閒漁港。

桃市府觀旅局舉辦2022樂遊竹圍漁港，系列活動為期3周，邀民眾一同體會桃園濱海之美。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

周末小旅行遊程中，包括參訪國巨洋傘文創園區。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022樂遊竹圍漁港系列活動今下午由知名主廚吳秉承使用新鮮魚貨，帶來10分鐘出好菜廚藝秀，為活動揭開序幕。觀旅局表示，今年以濱海振興與海洋教育為2大主題，規畫周末小旅行遊程，於今起至11月6日間的周末辦理，經市府補助，1人僅需自費999元即可參加一日遊，行程包括橫山書法藝術館、國巨洋傘文創園區、竹圍漁港吃海鮮、陽榮休閒農場或遊艇體驗等，今日與11月6日還可登上造價上千萬的西莉亞號遊艇。

2022樂遊竹圍漁港系列活動今下午由知名主廚吳秉承（左二）帶來10分鐘出好菜廚藝秀，為活動揭開序幕。（蔡明亘攝）

10月29日活動當天規畫豬鼻子沙灘百人淨灘，盼振興觀光同時，也喚起民眾對保護海洋環境的重視。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

海洋教育主題活動則包括減塑市集、SDGs闖關活動與藝人表演等，10月23、29、30日將有許厝港生態導覽，29日當天還有豬鼻子沙灘百人淨灘，盼振興觀光同時，也喚起民眾對保護海洋環境的重視。此外，觀旅局也說，參與活動的民眾，不僅有機會獲得在地農特產品，還有機會抽中iPhone14與各豐富好禮，邀民眾一同體會桃園濱海之美。