為強化企業永續發展資訊揭露，證交所於111年9月22日修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，要求符合一定規模之上市公司，參考GRI（Global Reporting Initiatives）、SASB（Sustainability Accounting Standards Board）、TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosure）等國際準則，自2023年起編製與申報2022年永續報告書。

證交所之前已發行2018年至2020年企業社會責任報告書，為提升永續發展資訊揭露品質，自今年起編製「2021年永續報告書（Sustainability Report）」，作為上市公司表率，內容除續依GRI準則編製，更提早採納SASB針對證券交易所（Security & Commodity Exchanges）發布的揭露標準及TCFD氣候相關財務架構進行揭露，且經會計師出具確信報告。

證交所於2021年永續報告書中，首次揭露永續策略發展五大主軸，包含「鑑別重大永續議題」、「響應國際永續倡議」、「推動國際合作」、「健全證券市場」，以及「創新制度商品」；為積極將永續策略與國際接軌，另聚焦於聯合國「永續性證券交易所」（Sustainable Stock Exchanges，SSE）倡議中六項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），於永續發展夥伴關係、氣候行動、責任消費與生產、消弭不平等、尊嚴勞動與經濟成長及性別平等面向，督促自身落實永續發展目標。