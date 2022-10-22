U23世界盃棒球賽進入複賽最終日賽程，韓國隊在延長賽以5比4險勝哥倫比亞，取得複賽第4勝，確定挺進23日的冠軍戰；日本與墨西哥爭奪另一席門票，最終日本靠著片山樂生5局無失分好投，以4比2勝出，明天將與韓國隊爭冠。

韓國隊過去在U23世界盃最佳成績是2016年季軍，今年先在預賽取得5連勝、以B組第一晉級超級循環賽，複賽首戰擊敗中華隊，昨天則以1分之差不敵日本隊，但今天只要擊敗哥倫比亞就能搶下冠軍戰門票。

韓國打線前3局遭到哥倫比亞投手壓制，4局下2分落後的韓國展開反攻，靠著連續3支長打攻下3分逆轉，5局上哥倫比亞追平、7局反超，再度陷入落後的韓國7局下靠著孫晟賓二壘安打追平，也讓比賽進入延長賽。

第2場日本隊2局下就先馳得點，3局再攻下3分大局鎖住勝果，先發投手片山樂生5局投出6次三振、1保送，沒被墨西哥敲任何安打，而墨西哥趁著日本換投之際在6、7局各追回1分，最終以2分差吞敗。

韓國、日本複賽戰績皆為4勝1敗晉級冠軍戰，日本要尋求隊史第2冠、韓國則要挑戰首度在U23登頂；墨西哥複賽3勝2敗中斷連2屆冠軍戰紀錄，明天僅能與中華隊爭季軍。