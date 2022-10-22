副市長史哲與青年局局長張以理偕設計師及模特兒大合照。（柯宗緯翻攝）

展演歷屆「高雄時尚大賞」之得獎作品，強調高雄的時尚創作力與青年設計力。（柯宗緯翻攝）

高市青年局攜手歷屆時尚大賞獲獎的青年設計師，21日在高雄萬豪酒店舉辦潮流派對時尚秀，企業家及專業麻豆，穿上40套作品走秀，令人目不暇給。青年局局長張以理更化身時尚模特兒，身穿王建凱設計師作品登台，盼透過時尚與文化交流，讓大家更認識高雄豐富的時尚創作力與青年設計力。

張以理指出，「高雄時尚大賞」提供青年設計師發光發熱的舞台，這次活動攜手歷屆時尚大賞獲獎設計師，包含王建凱、吳佩蓁、李亨、李昭儀、林沛玲、邱鈺茹、張雅碧、郭恆生、游閔盛、廖家平、蔡又軒、蔡旻諺、魏子淵等青年設計師所設計的40套精彩作品，透過20位專業模特兒與20位青年企業家一同攜手展演。

張以理說，潮流派對時尚秀，展現青年設計師大膽創新的設計理念，未來也將持續培育時尚設計人才，精進高雄在時尚設計的實力。除派對走秀活動，今年度「高雄時尚大賞」也陸續推出一系列精彩活動，包含串聯特色品牌店家推出「新銳時尚週」，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，用行動支持新銳設計師，培育時尚設計人才落地發展。

副市長史哲指出，這次潮流派對特別與高雄青年企業家協會會長交接儀式共同辦理，展示青年設計師豐沛的設計能力，高雄作為培育新銳時尚設計的核心，積極協助青年設計師與企業、產業接軌，期待讓高雄成為南台灣的時尚中心。