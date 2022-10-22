小金門芋頭季享譽國際，一早吸引國內外旅客與金門鄉親大排長龍等著坐船過海參加活動，綿延近百公尺。(于家麒攝)

今年的芋頭王重達6.69公斤，由鄉親洪莊清漢所種出，奪下冠軍。(于家麒攝)

芋頭評鑑比賽前三名和優選的芋頭都陳列在現場展示區，碩大的芋頭超吸睛，民眾拍照驚呼連連。(于家麒攝)

「烈嶼芋，甭用哺！」烈嶼鄉長洪若珊(中)歡迎大家一起來小金門挖芋頭。(于家麒攝)

挖芋頭體驗是芋頭季最熱門的活動，芋頭田裡到處可看到一家人開心挖芋的和樂畫面。(于家麒攝)

2022烈嶼鄉第20屆芋頭季今(22)日上午在東林複合式動場盛大舉行，由烈嶼鄉長洪若珊主持開場，包括立委陳玉珍、縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合辦事處執行長翁明志、議員洪成發、洪鴻斌及各鄉鎮長與代表等貴賓雲集，熱鬧非凡。今年的芋頭王重達6.69公斤，由鄉親洪莊清漢所種出，奪下冠軍。

一年一度的芋頭季是烈嶼鄉(又稱小金門)的年度盛事，近年由於觀光行銷成果顯著，一早吸引國內外旅客與金門鄉親大排長龍，綿延近百公尺，準備搭船赴小金門體驗挖芋頭活動，金門車船處也配合疏運，人滿即開船，努力接駁讓民眾都能趕上開幕活動。苦等船班的民眾表示，如果金門大橋能早日完工，大家就不必辛苦排隊等船了，希望明年能開著車愉快地到小金門參加芋頭季。

活動開場由東林鑼鼓隊的表演為芋頭季掀開序幕，這一群阿公阿嬤，不但打鑼鼓，還將鑼鼓打擊、鑼鼓唱曲與舞蹈相結合，形成融合鑼鼓打擊、歌唱、舞蹈於一體的表演藝術，傳達幸福的芋島，展現地方民俗表演的特色。在與會來賓共同啟動開幕儀式後，啟動為期超過一個月好吃又好玩的芋頭季系列活動，邀請各地好朋友一同到烈嶼，體驗農遊樂趣。

烈嶼鄉長洪若珊表示，感謝辛苦的農友辛勤地種植芋頭，才能一年接一年的來舉辦芋頭季活動，也感謝縣府、代表會及各單位的支持，讓活動能夠越辦越好，「烈嶼芋，甭用哺！」現在已經是眾所皆知的招牌，感謝有大家的支持與宣傳，才有今天盛名遠播且供不應求的優質烈嶼芋頭，希望藉由活動的舉辦，吸引更多的遊客來到烈嶼，提升烈嶼的知名度和能見度。

洪若珊也說，金門大橋即將通車，鄉公所在這幾年也不斷的以協辦角色配合縣府進行產業輔導，並積極發展地方創生，公所也務實的在進行大橋通車後的各項準備，政策雖然無法十全十美，但必將盡力做到最好。

縣長楊鎮浯表示，參加芋頭季，心情就跟芋頭一樣「鬆」起來，芋頭季已經成為小金門最有代表性的活動，每年到這個時候，大家都會想來烈嶼體驗挖芋頭的農趣。而近年的各項建設、福利措施，也都展現出鄉公所團隊的用心。

楊鎮浯說，金門大橋原來預定在芋頭季前完成通車，目前仍持續進行驗收相關工作，但縣府堅持務必做到安全第一才能通車，請鄉親再耐心地等等。而這四年縣府對烈嶼產業進行輔導陪伴共18家，也特別著重於輔導青年創業，並提供100萬元青創貸款，而為了持續鼓勵青年返鄉創業，未來將研擬提高到200萬元額度，讓地方就業與發展越來越好。

現場也有兒童樂園無限暢遊和各式農產特色美食園遊攤，擠滿人潮，熱鬧滾滾。現場尋找芋頭寶寶送好禮，大人小孩一同參與，兒童主題樂園也相當受到孩童歡迎，四處洋溢著親子歡樂的畫面，下午並有好療芋音樂市集，邀請知名表演者評逵Ozzy及吳鎮安Diyang Wu到場獻唱，炒熱現場氣氛。

烈嶼鄉公所為推廣品質優良的小金門芋頭，特別舉辦優質芋頭評鑑比賽，以安全農業、芋頭外觀與芋頭重量為評分標準，著重參賽芋頭之品質及安全農業。今年第一名的「芋頭王」為洪莊清漢所種出，重達6.69公斤。芋頭評鑑比賽前三名和優選的芋頭都陳列在現場展示區，碩大的芋頭超吸睛，民眾拍照驚呼連連。

挖芋頭體驗是芋頭季最熱門的活動，芋頭田裡到處可看到一家人開心挖芋的和樂畫面。鄉公所指出，到十一月底芋頭季期間，還舉辦了拍照打卡送好禮活動，只要到烈嶼景點任選4處和在地商家及金門大橋打卡拍照，就可獲贈紀念品一份；好康不只如此，如果在烈嶼購買限定消費券，滿1000元，再送4選1好禮，滿3000元贈芋頭季紀念酒或酒杯組，詳細資訊請至烈嶼旅遊網查閱。(網址：https://lieyu.kinmen.gov.tw/travel/)