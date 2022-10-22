園「八塊厝民俗藝術村」館舍入口以閩式屋梁作為意象，建物以閩式白牆、紅瓦為主，並設計閩式窗花。（陳夢茹攝）

大湳森林公園目前北營區、南營區正如火如荼進行活化工程中。（陳夢茹攝）

桃園首座推廣閩南及傳統民俗的藝術村「八塊厝民俗藝術村」昨舉行為期2天的限定開箱記者會，由市長鄭文燦為米龍開光點燈，更以傳統的安龍謝土科儀祈願眾神庇佑，吸引大批民眾圍觀。該館舍設置於大湳森林公園內，目前北營區、南營區正如火如荼進行活化工程中，預計11月12日前各場館會陸續到位，屆時也會正式開館，讓民眾入內參觀。

鄭文燦表示，大湳森林公園前身為保一總隊營區，在保一總隊撤出後，營區閒置許久，由於該地生態豐富，市府評估保留部分營區房舍進行活化，目前分為北營區、南營區進行2階段活化工程，第1期的北營區活化工程除了設置八塊厝民俗藝術村外，還有兒童玩具圖書館、5個市民活動中心及關懷據點、多個表演廣場等，其中兒童玩具圖書館去年已先開館，八塊厝民俗藝術村則於22、23日先舉行限定開箱，待其餘場地完工後，屆時便會陸續正式開幕。

鄭文燦指出，八塊厝民俗藝術村的「八塊厝」是八德的舊地名，利用原保一總隊營區內既有4棟廳舍及周邊草皮景觀規畫建置，館舍入口以閩式屋梁作為意象，建物以閩式白牆、紅瓦為主，並設計閩式窗花，以營造傳統閩式建築的氛圍，盼未來能發展成北部地區具特色的閩南及民俗文化基地。

此外，配合八塊厝民俗藝術村開箱，市府也於表演藝術館內策畫首檔特展，以宮廟相關的藝術為主題，展出瓦作大師廖文蜜及木作大師游禮海2位桃園人間國寶的經典之作，不僅如此，在文創商店也安排藝術家醫師梁成福的雕刻展覽，希望將傳統文化傳承給下一代。