民進黨台中市長候選人蔡其昌在凍蒜聲中上台發表演說。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部22日成立，現場湧入近萬名支持者，場面熱鬧。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部22日成立，總統蔡英文親自到場授旗、副總統賴清德為其披彩帶。蔡其昌用一張選票的力量發表演說，直批4年前台中市民用一張選票，只換來空空如也的谷關空氣瓶，「開不了工要開工，完不了工的要完工」到現在還只是一張口號，他也懇請選民用一張選票讓他做台中的犂頭，一起做伙成為台中改變的一份子。

蔡其昌在滿場高呼凍蒜聲中上台，他以一張選票的力量，細數美國人民如何用一張選票讓美國朝向民主獨立國家邁進，韓國人民如何用一張選票奠定文化產業發展；更感謝18年來海縣鄉親用一張選票讓蔡其昌當選立委，讓他為當地學子改善危險教室、運動場改善等建設，也爭取自來水接管率從2成提升到8成，以及三井OUTLET到台中港等大大小小建設。

蔡其昌感慨，4年前台中市民用一張選票相信市長換人空氣換新，但換來的只有空空的一瓶谷關空氣，空汙依舊、台中塞車問題沒有改善，山海環線雙軌高架化停擺，多項重大建設延宕。

他也說，台中市城市滿意度排行吊車尾，市長上周還與涉貪的林姿妙站在一起，4年過去重大建設停擺，「開不了工要開工，完不了工的要完工」到現在還只是一張口號，台中發展停滯不前。

蔡其昌說，良田需要勤耕，一塊良田一旦荒廢就要花更多時間才能恢復，盧市長的怠惰，漸漸讓台中市這塊良田被其他城市追上，他邀請選民用一張選票做伙讓他變成台中的犂頭，一起成為台中改變的一份子。