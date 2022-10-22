中華隊昨天不敵墨西哥後，確定僅能爭奪季軍，今天在U23世界盃棒球賽複賽最終戰碰上澳洲隊雖已無關晉級，仍要全力搶勝，更要找出最佳打線改善先前打擊不振的低潮，今天打線再度做出調整，前役未先發的陳聖平重回打線，打第2棒、二壘手。

中華隊昨天2度滿壘得分機會都沒能成功搶分，最終在延長賽第8局以1比2吞下敗仗，也確定只能打季軍戰。對手則要視今天前2戰賽果而定，在韓國搶下首張冠軍戰門票後，日本、墨西哥誰贏就能拿下另一席門票，最終日本以4比2勝出，也確定中華隊明天季軍戰將再碰上墨西哥。

中華隊預賽打下5連勝，但來到超級循環賽卻吞下2連敗，今天複賽最終站要力拚止敗，推出林振瑋先發，打線則再度做出微調，陳聖平重回先發打線，第5棒指定打擊則交給林軒逸，捕手則由張聖豪擔綱。

中華隊先發打線

第1棒 曾宸佐（中外野手）

第2棒 陳聖平（二壘手）

第3棒 李亦崴（一壘手）

第4棒 曾頌恩（右外野手）

第5棒 顏國晉（左外野手）

第6棒 林軒逸（指定打擊）

第7棒 紀慶然（三壘手）

第8棒 張聖豪（捕手）

第9棒 林岳谷（游擊手）

先發投手 林振瑋