111年台中市市長盃滑冰錦標賽22日在台北小巨蛋副館滑冰場登場，賽事分為幼童、國小、國中組個人單項賽及團隊接力賽，逾百位滑冰好手同場競技，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為選手們加油打氣，期許參賽選手展現平時專業訓練成果，爭取佳績。

李局長指出，台中市滑冰選手近年在亞洲及全國短道競速滑冰賽事獲得亮眼成績，特別感謝台中市體育總會滑冰委員會主任委員同時也是市議員陳清龍，對滑冰運動的支持與推廣，培育優秀滑冰運動人才。

運動局表示，近年台中冰上好手人才輩出，其中后綜高中賴蔡桓鎮勇奪「全國滑冰夏季錦標賽」高中男子組總積分第1名；台體大的林祐羽奪下「ISU成年女子組春季錦標賽」冠軍；今年台中也有多位選手遠赴加拿大、美國參加「IUS短道競速滑冰世界盃」為國爭光。

運動局表示，台中市長期培育滑冰選手，今年攜手台中市體育總會滑冰委員會培訓代表隊備戰「111年全國短道競速滑冰錦標賽」；此外，為提供滑冰選手優良訓練環境，市府正在興建北屯國民暨兒童運動中心，將設置滑冰場，未來可提供選手優質練習場所，扎根基層培育更多優秀人才。