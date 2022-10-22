新華社22日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽當地時間21日表示，應全力遏制俄烏局勢的外溢影響，強調當事各方應充分保護平民和民用設施。他在安理會審議烏克蘭人道問題時表示，在全球化時代，實施全方位、無差別的制裁只會加速危機傳導，推高國際大宗商品價格，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，讓世界各國特別是開發中國家飽受衝擊。

耿爽說，國際社會應當團結協作，共同維護全球糧食、能源、金融市場穩定運行，消除國際經貿合作面臨的政治障礙。保持並擴大烏克蘭、俄羅斯的糧食化肥重回國際市場對穩定全球糧食價格、保障農資產品供應十分重要。中方支持黑海糧食外運協議和俄羅斯糧食化肥出口備忘錄繼續得到有效執行。

他強調，平民和民用設施應當獲得充分保護，當事各方應當為人員疏散和人道救持提供便利。核電站、能源管線、橋梁要道等關鍵基礎設施，對公眾安全和社會穩定具有重大意義，不應成為軍事襲擊的目標。當事各方均應保持最大克制，避免採取加劇對抗、導致誤判的言行，防止衝突進一步升級擴大，滑向更加危險的邊緣。

耿爽表示，近8個月的激烈衝突導致許多地方物資供應嚴重匱乏，水電、供暖、醫療等基本公共服務難以保障。隨著冬天臨近，數以百萬計的民眾特別是婦女兒童等脆弱群體，需要依靠人道救持維持基本生計。中方讚賞國際人道機構和烏克蘭周邊鄰國為緩解人道危機作出的努力。

他說，和平是解決烏克蘭人道危機的根本辦法，也是實現烏克蘭和地區長治久安的唯一出路。作為負責任的國家，中國將繼續為勸和促談發揮建設性作用，繼續為緩解人道危機作出積極貢獻。