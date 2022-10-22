「2022新北校園廣告人」今舉辦頒獎典禮，從超過百組報名參賽團隊中揭曉最終名次前3名、評審特別獎及社群行銷獎各1名，首獎15萬元由輔仁大學的鐘子棋、陳聖璇、王婷嫺、鄧竺、吳海慈、邱晉暄以作品《療癒森活熊猴ㄟ所在》獲得。

新聞局長張愛晶表示，每組同學都有不同的特色，每年都可以看到年輕人發揮大膽的創意來詮釋市政，讓人眼睛為之一亮。今年的活動持續與廣告業界合作，為了使學生們更順利完成影片，今年除兩階段的工作坊外，還特別增加了六堂廣告大師課程，讓同學們在原本的基礎上，學習到更多腳本發想和拍攝技巧。今年一樣提供給表現優異的同學們實習機會，提早與業界接軌，展現新北市產官學合作的成果。

本次擔任評審團代表的電通mb創意長周麗君說，這次評選主要針對作品的切題性、創意表現與製作技術評分，儘管今年因為疫情的關係，許多參賽團隊的成員輪流被隔離，但仍然能夠感受到同學們的無限創意，展現年輕人眼中對新北的不同想像。

其中首獎的作品獲得評審們一致認同，巧妙的融合疫情指揮中心與確診等時事，帶出主題熊猴森樂園中的各項設施，可以做為舒緩現代人壓力大的解藥。透過輕鬆有趣的描述方式，反轉影片結局。此外，他也鼓勵同學，在影像創作的時代中，需要更敏銳的觀察力與行動力，才能透過影像實踐創意，期許同學們未來能有更多精彩的表現！

首獎作品《療癒森活熊猴ㄟ所在》劇情切合時事，以這2年疫情指揮中心和確診病例來講述現代人凡事追求快、追求完善的個性，導致必須時刻上緊發條度過生活，衍伸而來如頭暈頭痛、胸悶、肩頸痠痛等文明病，就彷彿傳染疾病「working-19」籠罩在每個人身上，透過熊猴森樂園來獲得解藥。

第2名獲獎作品《躺平糾察隊》以日式綜藝節目做開端，突襲躺在家裡無所事事的大學畢業生。透過主持人的步步逼問，最後道出新北就業三箭的政策，讓不知道如何找工作的社會新鮮人可以有方向可以去詢問。

第3名獲獎作品《省小姐為何這樣》是以一位北漂青年為了繳交每個月的房租，而在生活上東省西省，最後帶入新北的青年住宅租金補貼政策，讓在外租房的青年獲得緩解不用再當「省」小姐／先生。