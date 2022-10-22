台南市成為全台唯一水情燈號亮綠燈的縣市。（擷自水利署網站／程炳璋台南傳真）

台南市22日受熱帶低壓外圍環流影響，平地下起毛毛雨，水庫集水區滴水未進，曾文與烏山頭水庫蓄水量持續下降，不到5成，台南市成全台水情唯一的綠燈（水情提醒）城市，台南市水利局研商抗旱前期準備作業，已請農田水利署嘉南管理處針對2期稻作節約灌溉，將採供8停5方式供灌。

台南市22日受南方較大片但偏弱的雲系通過影響，局部地區偶發短暫毛毛雨，雨勢弱且短暫，台南市水利局預估時雨量5毫米以下，為時僅半天。

市區雨量小，山區更慘，南水局表示曾文-烏山頭水庫集水區22日滴水未進，2水庫蓄水量已不到5成，但評估到年底都可穩定用水。

台南市2期稻作計畫灌溉約2.9億噸水，實際已供灌約1.9億噸，預估完成還需0.8億噸水，將採供8停5方式供灌，未來將視作物生長狀況與田間降雨情形機動調配。

台南市水情已從一般的藍燈轉為綠燈，是全台唯一綠燈縣市，台南市水利局進入抗旱提醒的前期準備，農業用水部分，將請農田水利署嘉南管理處加強節約灌溉。自來水部分由南水局先使用高雄北送的清水，每日可達14.5萬噸，減少南化水庫出水。

台南市政府10月初已開會研商，針對機關廳舍、園區、館場加強節約用水。在安平、柳營、官田、虎尾寮、仁德及安南區提供非接觸人體的回收水，主要供環保洗街車、工地撒水用。另有安平、永康2座再生水廠提供再生水，提供非飲用的高科技與工業使用，滿足台南產業需求，同時提升水資源循環利用。