大專籃球聯賽UBA新賽季即將在11月開打，政大雄鷹籃球隊22日舉行紀錄片首映會，頒發冠軍戒指並且公布「CROSS」新視覺，象徵專注自我於團隊突破，跨越極限。隊長游艾喆也霸氣喊出「三連霸」目標。

政大雄鷹學長、P+ League選秀狀元張鎮衙與桃園領航猿隊友丁恩迪也來參加首映並從領隊姜豐年手中，獲頒冠軍戒指。張鎮衙說，心中滿滿感恩，球員需要被看見，而他要感謝，是很多人的幫忙與支持，成就了「選秀狀元」的頭銜。

政大雄鷹籃球隊首支紀錄片，片長約62分鐘。由隨隊攝影師阿剛拍攝剪輯，紀錄雄鷹成軍以來，宣言「五年內奪冠」遭受質疑，到以球技與成果打破質疑的英雄旅程。在108學年度被看好卻無緣四強，接著捲土重來，首度進軍小巨蛋就奪冠，以及今年在克服傷兵和內部問題狀況下，僅以11勇士完成衛冕挑戰的歷程。影片中也首度透露許多不為人知的球隊內部故事。(紀錄片預告網址https://youtu.be/HWHF_tSNBnA)

雄鷹隊領隊姜豐年和妻子陳怡樺看了紀錄片都熱淚盈眶。陳怡樺說，當時游艾喆疑似腦震盪，姜學長以保護球員第一的心情，也是出於他自己曾是球員的同理心。她感謝教練團隊鍛鍊孩子身心，對球員說，「你們的努力就是我們最大的激勵。」領隊姜豐年期許雄鷹團隊努力實現目標，「將冠軍旗掛滿政大體育館。」

政大校長李蔡彥看完紀錄片後表示，他很驕傲身為政大校長，姜學長創造了奇蹟也塑造典範，感謝眾多校友成為共同創造奇蹟的一份子。影片中看見雄鷹的團隊精神，也是政大校訓的體現，「Be Water是政大人文精神，期許政大學生像水一樣柔韌堅強。」他也說，政大正在籌備「運動產業與文化學士學位學程」，希望對運動產業有興趣的學生可以加入。

紀錄片首映後由姜豐年領隊一一為教練團與球員戴上冠軍戒指。以水鑽組成的雄鷹LOGO戴上象徵王者鑲嵌藍色鋯石的皇冠為主體，搭配著UBA 2022 CHAMPIONS NCCU的字樣，以及呼應前一顆冠軍戒的星辰，側面的BACK 2 BACK CHAMP代表著二連霸，WE ARE ONE為全隊一體的口號，並將O作成半立體的籃球樣貌。

戒指周圍有全隊所有球員的隊號，並在戒指底部刻上每一個人的名字。由多次與政大雄鷹合作的時裝品牌APUJAN擔任設計顧問，金屬品牌KANARI設計執行並鑄造，與英雄育樂一起推出這只冠軍戒指，象徵過去榮耀集結，具有獨特紀念意義，希望能成為球隊成員珍貴的回憶。

雄鷹隊年度新視覺「CROSS」今日也首度公布。OSOO設計師陳裕元表示，從視覺設計畫面中，可以看見大家一起從水晶鏡當中走出來，不只時時回顧個人，當然也追求團隊的持續突破。從層層鏡面中走出來，象徵放下各界看法，專注在讓自己變得更好，Let’s Cross！期許雄鷹團隊跨越界限，再創高峰！