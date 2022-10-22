中研院前院長李遠哲批評民進黨二次執政後就開始腐化，甚至爆料蔡英文總統稱能源政策「2024年後就不是她的事」，而今（22）日國民黨前台北市議員羅智強就在臉書上分享國民黨嘉義縣長候選人王育敏的心聲，她坦言「最近李遠哲覺醒，他說民進黨在快速腐敗，我在嘉義縣選舉，非常有同感」，更直指「嘉義縣政府財政非常的困難，但翁章梁卻把預算用在自己身上」，引發討論。

羅智強今日在臉書上分享出王育敏的心聲，王育敏表示，「這次九合一選舉，面對善良和惡霸的選擇，最近李遠哲覺醒，他說民進黨在快速腐敗，我在嘉義縣選舉，非常有同感！」王育敏提及，在嘉義縣有上千座的公車亭，都佈滿了翁章梁的個人廣告，嘉義縣政府財政非常的困難，但他卻把預算用在自己身上，而不是幫助弱勢的民眾身上。

這更讓王育敏最後猛轟「這就是公器私用沈淪的鐵證」，此篇文章一發出，大量網友紛紛留言表示「一定要挺身而出，為善良的人加持，為百姓著想，傾聽民意的人，好好做事，才是人民之福」、「人民覺醒，下架惡霸的民進黨，一起挺善良」、「李遠哲不怕強權，僅說真話，翻身台灣，不要向下沉淪了」、「沉淪腐敗，已深不可測；正義善良，最好的選擇」。