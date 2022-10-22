周末出遊記得帶把傘！氣象局今（22）日稍早針對4縣市發布豪雨、大雨特報，北北基等地都要注意恐怕會有突如其來的大雨，尤其新北、宜蘭兩地可能有大雷雨，且隨著東北季風增強，越晚體感溫度會變得更涼。

受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部、東部需提防突如其來的強降雨，氣象局今日18時00分發布豪雨特報，宜蘭縣有局部大雨或豪雨機率，基隆北海岸、大台北地區也有機會出現局部大雨。

豪雨範圍：宜蘭縣；大雨範圍：基隆北海岸、台北市、新北市。

另外，氣象局也對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至今日18時45分止。提醒民眾強大雨勢可能威脅戶外活動，行車能見度欠佳，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，呼籲民眾出門注意自身安全。

氣象局資料顯示，熱帶性低氣壓上午8時位於鵝鑾鼻南南西方海面上，未來進入南海後有發展為輕度颱風的趨勢，也會為台灣帶來較多水氣，各地都有降雨機率，預估今晚起東北季風增強，各地氣溫轉涼，北部及東北部尤其明顯，呼籲民眾外出記得攜帶雨具，也要記得保暖。