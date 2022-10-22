許多新人為了婚禮煞費苦心，不只要達成自己的心願，還得滿足雙方家庭的期待，日前一名新婚人妻發文表示，在婚禮上為了營造活潑的氛圍，播放了本土天團「玖壹壹」的一首歌，不料卻因此讓老公的奶奶超級火大，還痛批「娶這什麼老婆」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己的婚禮受到疫情影響，延期了將近兩年才舉辦，但可能因為疫情「憋太久」，她和老公決定讓婚禮的氛圍輕鬆一些，將原來的浪漫歌曲，改成活潑俏皮的風格，其中有一首歌是「玖壹壹」的《嫁給我吧》。

起初以為換了歌單能炒熱現場氣氛，沒想到老公的奶奶聽了卻覺得火大，原PO的妹妹轉述，這首歌才剛播沒多久，奶奶就皺眉碎念：「不是欸，這是在唱啥？娶這什麼老婆？真的很亂來耶！」讓坐在主桌的親友全陷入尷尬。原PO對此感到不知所措，直說「他奶奶好像不是好惹的人物」，因此特地發文和眾多網友請益。

貼文曝光後，多數網友建議不需要特別向奶奶道歉或是巴結，「這種個性的人，通常妳只要出一絲絲差錯，就把妳黑到地獄去了」、「如果是我，我才懶得去巴結她，我是嫁給我老公又不是嫁給整個家族」、「都可以因為一首歌被惹怒，幹嘛還要浪費時間浪費力氣去討好」，最後原PO也回應，下次遇到奶奶若對方有特別詢問時，會說「這首歌是夫妻倆一起選的」，否則就會當這件事沒發生過。