嘉義市2022「愛嘉新幸福•宜居好生活」移民節活動今在中央廣場登場，許多新住民盛裝出席，展現異國風情。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今移民節活動上，嘉義地檢署也在現場進行反賄選宣導，鼓勵民住民和家人一起淨化選風。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今移民節活動上，嘉義地檢署也在現場進行反賄選宣導，鼓勵民住民和家人一起淨化選風。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市各國新住民占全嘉市總人口數2％，雖占比不高，嘉義市政府仍十分重視新住民權益，並成立「嘉義市新住民事務委員會」，每年在移民節前舉辦移活動，2022「愛嘉新幸福•宜居好生活」移民節活動今在中央廣場登場，許多新住民盛裝出席，嘉義地檢署也在現場進行反賄選宣導，鼓勵民住民和家人一起淨化選風。

市府指出，聯合國訂定每年12月18日為「國際移民日」，內政部亦自2011年將該日訂為我國「移民節」，藉此倡導重視移民人權及尊重多元文化精神，而嘉義市新住民人數統計5245人，越南999人、印尼206人、泰國43人、菲律賓74人、柬埔寨64人、日本40人、韓國13人、其他國家161人、大陸地區3534人、港澳111人，約占全市總人口數26萬2606人的2％比例。

市府強調，雖新住民人口數占比不高，但市府非常重視新住民朋友，不但透過「嘉義市新住民事務委員會」提供全方位服務，每年移民節前夕皆結合相關公私部門辦理移民節活動，像今天的移民節活動，就安排以戲劇展現新住民、二代與台灣各種差異造成的弱勢處境，展現其融入台灣生活的努力，希望藉由表演及故事，讓大家更重視多元文化。

今現場也設有50個以上攤位，包含手作DIY、異國美食文化市集、馬來西亞印度身體彩繪等，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠到場與大家同歡，而嘉義地檢署觀護人何惠婷等人也在現場進行反賄選宣導，透過有獎徵答吸引民眾踴躍搶答，並呼籲新住民一起反賄選，不買票、不賣票，勇於檢舉賄選，提供賄選的人、事、時、地、物，最高可獲得 1000 萬元獎金。

嘉義地檢署指出，嘉檢將於10月24日成立連繫中心，24小時有專人接聽民眾檢舉電話，近期嘉檢已查獲數起候選人違反選罷法案件，起訴1案，羈押4人，交保8人，會持續以實際作為強力查賄，維持選舉的公平性。