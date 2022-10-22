吳亞伸說明，陳先生過去接受攝護腺刮除手術(紅圈處)僅刮除小部分的增生組織，卻仍有大部分的面積未處理(藍圈處)，才會造成病情反覆發作。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

70歲的陳老先生本身有攝護腺問題，因排尿困難、常常夜尿，經朋友建議到大千醫院就診，經醫師以超音波檢查後，發現其攝護腺相當大，已超過100公克，建議以雷射攝護腺剜除手術治療。術後陳某恢復狀況良好，大幅改善排尿困擾，也延長攝護腺肥大再復發的時間。

大千醫院泌尿科主任吳亞伸表示，攝護腺肥大主要是攝護腺出現異常增生，進而壓迫到尿道、膀胱等，因此出現頻尿、尿速慢、尿中斷等症狀。當攝護腺在40-60公克時建議要手術治療，傳統的攝護腺刮除手術是以電刀搭配內視鏡，將增生的組織刮除。然而，當攝護腺超過80公克時，傳統手術電刀無法刮除乾淨，就必須接受雷射攝護腺剜除手術，將攝護腺增生組織整個剜除，就像把橘子中間的芯挖掉留下外皮一樣，才能改善病人的狀況。

個案陳老先生攝護腺相當大，過去即是因為接受傳統攝護腺刮除手術無法刮除乾淨，才會導致每次術後一年左右又再度復發。另外，當攝護腺過大時，手術時間會延長、風險也會隨之提高，因此若以雷射攝護腺剜除手術治療，可縮短手術時間、降低出血可能性，是較安全的選擇。

陳先生經過術後切下的攝護腺為110公克，病理報告顯示為良性攝護腺肥大，由於切除的攝護腺較大，有些病人會擔心術後有尿失禁的問題。吳亞伸表示，多數的病人在術後一到兩週尿道及膀胱功能都會慢慢恢復正常，因此不用過度擔心。

陳亞伸說明，攝護腺肥大是無法完全根治的，但能透過手術切除乾淨來延長其復發的時間，多數接受雷射攝護腺剜除手術的病人，都能在10年甚至更久都不再復發，大幅改善他們的生活品質。