民進黨台中市長候選人蔡其昌，22日下午南屯區競選總部成立，邀請蔡英文總統及副總統賴清德、蔡其昌競選主任委員蘇嘉全等站台力挺，現場支持者高喊「凍蒜！」，賴清德親授戰旗並表示，台灣面臨許多挑戰，希請大家用選票支持民進黨。
現場人山人海、熱鬧滾滾，副總統賴清德將近16時進場，賴清德表示，蔡其昌若當選台中市長，政見就是台中市捷運、藍線4年內完工，環狀線輕軌、東豐快速道路等，4年內動工完工一定會帶動台中市發展及台灣發展。
副總統賴清德說，這次九合一選舉雖然競爭激烈，但是他也拜託民眾一定要記得選舉投票當天，不要忘了18歲公民權投同意票，這對台灣進步很重要，所以請大家一定要支持。
賴清德拜託支持者做台中市的後盾，11月26日終結一切爭論，全力支持蔡其昌，帶領大台中、大進步，讓未來的台中更好。台灣面對複雜的國際問題，如何佔有一席之地，用神聖的選票，讓蔡英文更有力量面對海內外的問題，找回台中光榮、贏回台中的驕傲。
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