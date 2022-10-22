新華社報導，中共二十大22日閉幕會結束30分鐘後，舉行第二場「黨代表通道」採訪活動。中國航太科技集團有限公司黨組書記董事長吳燕生指出，從天宮、嫦娥，到天問、羲和，中國航太發展未來新計畫，以運載火箭發射為例。十年來發射了274次，五年來發射了192次火箭，占長征系列火箭發射總數的43.2％。正是這些成就推動中國全面建成航太大國，進入航太強國行列。下一步，將更新換代現役運載火箭，研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭。

吳燕生表示，今年將要建成中國的太空站。目前在太空，太空站已於9月底完成了問天艙的轉位，等待著夢天實驗艙和它交會對接；在地面，太空站「T」字型構型的最後一個艙段——夢天實驗艙現在已經完成了推進劑加注以及與運載火箭的對接，用於發射的長征五號B運載火箭各項準備工作目前正常。本月底就具備發射夢天艙實施交會對接的條件。在今年底，還將發射天舟五號貨運太空船和神舟十五號載人太空船，實現6名太空人同時在太空站工作。

進入新征程，將在以下幾方面發力創新：一是進一步提高中國進入太空的能力。運載火箭的能力有多大，航太發展的舞台就有多大。為此，將對現役運載火箭進行更新換代，研製新一代的載人運載火箭和重型運載火箭，使中國航太發展的舞台更大、更好。

二是將繼續實施航太重大工程。比如將進行載人月球探測、月球科考基地的建設、火星採樣返回，實施小行星探測等。通過這些重大工程，讓中國人探索太空的腳步邁得更穩、更遠。

三是將加快打造中國航太原創技術策源地。成立了中國航太科技創新研究院，加大了在基礎研究領域的投資力度，聚焦人工智慧、先進探測、先進材料、先進動力等戰略性、前沿性、顛覆性的領域發力突破，引領航天發展。同時，也為構建人類命運共同體貢獻更多的航太智慧、航太方案、航太力量。