「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」，搭配客製化QA資料設定，讓各大場館提供有溫度又吸睛的元宇宙AI虛擬人客服諮詢服務。（柯宗緯攝）

經濟部工業局委託資訊工業策進會舉辦的「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」，今（22）日在高雄流行音樂中心盛大展開。（柯宗緯攝）

經濟部工業局委託資訊工業策進會舉辦的「5G Craft菁英挑戰賽-5G Arena育樂展演場域實證展示體驗暨商機媒合活動」，今（22）日在高雄流行音樂中心盛大展開，邀集此次5G Arena育樂展演脫穎而出的米斯數位、烽燧與環球睿視等3組入圍團隊，以及國內5G專網業者宏達電、富鴻網共同聯展，顛覆大眾對於展覽、娛樂及音樂會等產業印象。

工業局為帶領台灣企業在這一波5G新商機競爭中拔得頭籌，透過5G Arena競賽號召全國優秀應用團隊參與的同時，也邀集宏達電、富鴻網等網通業者組成國產5G開放架構專網團隊。

今活動現場中，宏達電及富鴻網共同展示「5G行動專網解決方案」，以輕巧的產品外型，提供強大的5G獨立組網功能，依場域需求快速調節網路資源，便於提供AR／VR／XR、AI虛擬攝影棚、異地共演／唱等多元應用，提升使用者嶄新的體驗感受。

經濟部工業局電子資訊組簡任技正陳國軒指出，5G具有大頻寬、低延遲與多連結的特性，相當適合著重視覺效果及音效互動的育樂展演領域，還可跨越空間及地域限制，帶來無限延伸的周邊商機。

陳國軒表示，以此次5G Arena競賽的育樂展演主題來說，參賽團隊提出相當豐富的5G創新應用，展現出軟硬整合能力，以及提供使用者良好體驗與展演服務，政府將持續積極開拓更多的展現舞台與曝光機會，扶植創新應用與專網團隊合作搶攻國內外5G展演應用市場。

其中，以「大合奏即時音樂互動」提案獲選入圍5G Arena的米斯數位有限公司，由專業的遊戲製作人與開發團隊組成，打造出令人耳目一新的360度多人虛擬趣味遊戲，該技術顛覆以往網路遊戲難以展現高精度模型互動的侷限，虛實整合讓場域隨時變成遊戲展演體驗空間，透過遊戲創造吉祥物行銷及店家導流等潛在商機。

烽燧有限公司具備多元的動態捕捉硬體設備與優異的虛擬影像製作能量，提出「5G移動式XR藝術廳」方案入圍，以5G專網大頻寬與低延遲的特性，研發出可將任何展演空間輕鬆升級成虛實融合情境的創新技術，透過表演活動現場結合XR影像即時融合技術，創造虛擬XR線上展演及全新的展演互動平台。

「環球睿視有限公司」為台灣首家AI人工智慧科技新創創櫃公司，入圍的應用方案為「元宇宙AI虛擬人語音互動客服導覽服務」，搭配客製化QA資料設定，讓各大場館提供有溫度又吸睛的元宇宙AI虛擬人客服諮詢服務，還可結合多元整合支付功能，連結訂位訂票與周邊商品訂購等完善功能。