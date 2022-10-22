女星曾智希出道以來憑著與郭雪芙神似的甜美臉蛋、清新氣質而擁有「小郭雪芙」的稱號，並獲得大眾喜愛，而8月份與男星陳志強登記結婚的她，仍經常透過社群媒體與粉絲們互動，分享兩人私下生活。但沒想到他們才新婚2個月，卻突然於臉書粉絲團上PO文，擔心表示「再這樣下去，我會不會被休掉」意外引起熱烈討論

曾智希昨日晚間突然在臉書粉絲團上，表示「最近腦離家出走了，一下把陳先生上節目領的支票丟掉，一下訂完機票發現打錯一個單字，昨天一整個下午都在處理退票，好險最後只賠一點錢，再這樣下去，我會不會被休掉」。

貼文一出後，立即吸引演藝圈好友勇兔、況明潔及林佑星留言表示「沒關係啦！妳先休掉他就不怕了」、「射手座本來就會這樣，很正常呀」、「他會更加疼惜體諒妳」；網友看到後則忍不住歪樓留言「會不會是懷孕了，懷孕有時候會變得很健忘」、「會不會是有喜了……」、「我也有這種第六感欸」、「會不會下次逛街時忘了是跟老公出門而自己1人回家」、「有可能懷孕了唷」、「難道是懷孕的跡象」、「看來是有喜的徵象，恭喜老爺賀喜夫人」、「等妳生完小孩直接失憶」意外獲得熱議。

事實上，曾智希與大她10歲的陳志強雖公開交往近6年，但兩人對於戀情始終低調，直到8月遭周刊爆料兩人已祕密登記，他們才透過經紀人感謝大家的祝福，也坦言自己一早看到報導也有被嚇到，不過粉絲們看到後還是紛紛送上恭喜。