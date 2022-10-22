富邦悍將胡冠俞在二軍總冠軍戰開轟。（富邦悍將提供）

中職二軍總冠軍戰今天在屏東中信園區進行系列賽第4戰，「聽牌」的富邦悍將一鼓作氣，胡冠俞、戴云真全壘打助拳，全場敲出13支安打，終場以10比2擊敗中信兄弟，在5戰3勝制的比賽先輸1場後連贏3場，奪下富邦入主後首座二軍總冠軍。

二軍例行賽戰績第一的富邦，總冠軍系列賽首戰以1比4吞敗，隔天則以7比0扳回一城，也將系列賽扳成1比1平手。第3戰起移師兄弟二軍主場進行，富邦靠著高國輝準「完全打擊」帶領下，以7比5搶下關鍵一勝，取得2勝1敗的「聽牌」優勢。

今天富邦推出洋投范米特先發，6局投出6次三振、沒有保送，被敲5支安打、失1分，藍愷青中繼1局無失分，蘇捷恩0.2局被敲3安、1保送失1分，優瑪後援1.1局無失分守成。

打線部分富邦全場共敲出13支安打，4局上胡冠俞敲出2分炮助隊取得4分領先，5局上再靠3支安打、2保送追加3分，7局上戴云真再敲出2分炮；兄弟全場雖也有9支安打，但僅在4局、8局各得1分。