拜登政府日前對大陸祭出最猛烈的半導體禁令，從高階晶片、相關設備到人才全面禁絕，讓不少大陸晶片業者剉咧等。外媒報導，上海壁仞科技推出首款通用繪圖處理器（GPU），委託台積電7奈米製程代工，消息人士透露，美方新措施在於限制用於幫助中共軍隊的技術，壁仞由台積電生產的人工智慧（AI）晶片，剛好低於門檻，不在制裁範圍內，幸運逃過一劫。

美國財經媒體報導，壁仞科技（Biren Technology）成立於 2019 年，被外界視為有望與美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）一拚高下的競爭對手。輝達已表示，無法再向大陸銷售最先進的AI產品。

而壁仞科技於8月推出首款通用繪圖處理器（GPU），創下全球運算力新紀錄，這款晶片採用台積電7奈米製程製造，一旦量產將大幅提升大陸高階晶片的自給率。

知情人士指出，美國最新晶片禁令，主要限制中國開發有助於其軍事發展技術，並且排除大陸獲得先進製程技術的可能性，但據知情人士透露，壁仞評估，自家的AI晶片仍可由台積電代工，不在制裁範圍內。

另一位匿名人士表示，兩家公司對設計進行審查後，台積電代工生產的晶片不符合禁令限制標準。

Bernstein分析師在針對晶片出口管制分析的報告中提到，「幸運的是，壁仞的晶片剛好低於門檻，因此仍然可以由台積電製造。」

據了解，壁仞認為其生產的晶片符合法律規範，而台積電正在審查其他大陸晶片開發商的產品，是否能在美國新的管制下繼續生產。

對於外媒的報導，目前壁仞和台積電並未做出任何回應。