2022年金鐘57頒獎典第二階段戲劇部分今(22日)晚間在國父紀念館舉行，近年台劇大爆發，加上線上影音平台的便利，讓許多台劇不僅口碑好，也創造出亮眼點閱。戲劇節目男主角獎方面可謂老中青三代的大對決，23歲的朱軒洋對上楊祐寧、温昇豪及資深的郭子乾、查馬克．法拉屋樂，最引人矚目的是陳亞蘭首度以男性角色入圍此獎項，若能順利獲獎，將創下首例。

戲劇節目女主角獎部分完全是死亡之組，《華燈初上》的「Rose媽媽」林心如內鬥「蘇媽媽」楊謹華，劇場女神、金馬影后謝盈萱雙料入圍，以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》獲得兩張入圍門票，以《國際橋牌社第二季》入圍的范宸菲實力也不容小覷。

今年戲劇金鐘部分有多項亮點，除了視帝、視后獎項獎落誰家令人期待，主持人曾寶儀是否能準時結束典禮成為一大挑戰。此外，夯劇《華燈初上》除了視帝、視后獎項外，入圍戲劇節目男配角獎的「阿達」章廣辰，入圍戲劇節目女配角獎的劉品言、謝瓊煖也呼聲極高。而今年新開設人氣網路票選綜藝節目獎，《火神的眼淚》與《華燈初上》何者能勝出，也成為焦點。

而金鐘57的收看平台，電視頻道方面請鎖定三立都會台、公視、三立MOD戲劇台，網路方面則有金鐘官方Youtube、金鐘57官網、金鐘官方FB，影音平台直播有Vidol影音平台，廣播頻道則是好事989電台，而《中時新聞網》也會在此公布第一手得獎名單，敬請鎖定。

【金鐘57戲劇類得獎名單】

● 最具人氣戲劇節目獎：《火神的眼淚》

● 戲劇類節目創新獎：《孟婆客棧》

● 戲劇節目獎：

● 戲劇節目導演獎：

● 戲劇節目男主角獎：

● 戲劇節目女主角獎：

● 戲劇節目男配角獎：

● 戲劇節目女配角獎：

● 戲劇節目最具潛力新人獎：

● 戲劇節目編劇獎：

● 戲劇配樂獎：

● 主題歌曲獎：

● 迷你劇集／電視電影導演獎：

● 迷你劇集／電視電影男主角獎：

● 迷你劇集／電視電影女主角獎：

● 迷你劇集／電視電影男配角獎：《比悲傷更悲傷的故事》白潤音、《降河洄游》黃冠智

● 迷你劇集／電視電影女配角獎：《第一次遇見花香的那刻》程予希

● 迷你劇集／電視電影編劇獎：

● 迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎：《愛的奧特萊斯》姜典

● 迷你劇集獎：

● 電視電影獎：

● 戲劇類節目燈光獎：

● 戲劇類節目剪輯獎：

● 戲劇類節目攝影獎：

● 戲劇類節目造型設計獎：

● 戲劇類節目視覺特效獎：

● 戲劇類節目聲音設計獎：《良辰吉時》朱仕宜、劉小草、曾雅寧

● 戲劇類節目美術設計獎：