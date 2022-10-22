基隆市教育處針對特殊教育的學童，舉辦趣味運動大賽，共有254位特殊教育學生參加。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

為鼓勵接受特殊教育的學童勇敢挑戰自我，基隆市政府教育處22日上午，在國立海洋大學舉辦首屆「Inspiring Love 基隆市111年特殊教育親師生趣味運動大賽」。吸引了46校，254位特殊教育學生參加。

教育處表示，特殊教育學生需要更多的鼓勵與幫助，邀請親師一起參與活動，希望給孩子更多的信心跟勇氣，因為「每一個孩子都是我們的寶貝」，透過參加趣味運動大賽，讓孩子們愛上運動，進而訓練大小肌肉，提升體能，同時培養社交能力，讓孩子們更有自信與能力，跨越人生每一道坎。

今天的運動大賽，碇內國小、中興國小、八斗國小、信義國中及安樂高中國中部都有不畏肢體障礙，用雙手推輪椅參加比賽的孩子，他們藉由每次戰勝身體的限制，以自身堅強的意志力，震撼在場每一個人的心。

基隆市政府致力推動卓越的特教服務，積極投入豐富資源，近3年不僅增加41名專業教師，也編列經費共計3年2100萬逐年優化各校特教教學環境設備及融合教育教材教具，另於遊戲場導入共融式通用設計，讓每個孩子都能安心使用，並持續辦理特教美展，發掘特教學童藝術才能，期盼透過全面且多元的支持，讓特教孩子享有更優質的特殊教育。

基隆市教育處杜國正處長也親自出席鼓勵學生，感謝深美國小承辦本次活動，也謝謝國立臺灣海洋大學提供很棒的室內場地、謝謝經國暨健康管理學院學生擔任志工，也辛苦所有擔任裁判、領隊及工作人員的老師與家長們！期望能有更多的特殊教育孩子透過參與運動找到與人群互動的方式，讓體育成為所有孩子的必備，也讓市民大眾透過運動看見孩子們的自我突破及努力不懈。