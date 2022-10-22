「2022金門縣躍動社福嘉年華活動─公益健走活動」，一早吸引了上千位民眾全家出動踴躍參加(于家麒攝)

啟動儀式以社福之大禮物包聯合開箱閃亮登場，象徵政府辦理之各項社福服務成果，持續不間斷提供給需要的鄉親使用(于家麒攝)

與會貴賓共同鳴槍後正式展開千人公益健走活動，希望鄉親在後疫情時代能出門走走，增進身心靈健康(于家麒攝)

金門縣政府今(22)日上午於金城鎮莒光公園舉辦「2022金門縣躍動社福嘉年華活動─公益健走活動」，一早吸引了上千位民眾全家出動踴躍參加，啟動儀式以社福之大禮物包聯合開箱閃亮登場，象徵政府辦理之各項社福服務成果，持續不間斷提供給需要的鄉親使用，也希望民眾能多多支持政府的各項施政。

該活動由縣長楊鎮浯主持，包括立委陳玉珍、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金城鎮代表會主席陳天成、衛生局長李錫鑫、社會處長董燊、養工所長王建貿、社福科長王茲繐等貴賓出席共襄盛舉。啟動儀式後在金門農工熱舞社帶領大家熱身後，由與會貴賓共同鳴槍下展開千人公益健走活動。

縣長楊鎮浯表示，「長幼關懷．幸福照護」是縣府施政的主軸之一，也是鄉親朋友們很關注的一環，縣府近年來積極推動辦理之各項社會福利服務，妥善運用社福預算拓展社福服務據點；而社會處近3年來，在衛生福利部的公彩考核都拿下「優等」，每年另外獲配獎金新台幣5千萬元，縣府運用盈餘來拓展服務，妥善的照顧鄉親，把錢花在刀口上，落實辦理更多元、更便利的在地社福服務。

楊鎮浯指出，近期天下雜誌公布「2022幸福城市調查」，金門縣在非6都的評比中蟬聯第3名成績，其中在「社福力」項目上拿下第1名，近年縣府致力於完善在地化長輩照護服務，多元友善身心照障礙者照顧服務，佈建幼兒托嬰托育資源服務等等各面向，璀璨的成績是有目共睹的，未來縣府也會秉持共榮多元社福照顧政策精神，持續拓展社福資源與服務，提供鄉親更多社會福利服務之選擇。

社會處長董燊則表示，縣府相當重視長幼與多元照顧服務，近年來社會處增加許多幼托以及長者照顧服務，並持續增加社福服務量能，以照顧更多的鄉親朋友們，也期許辦理社福宣導活動，讓更多鄉親在後疫情時代能出門走走，扶老攜幼出遊，一起走出戶外，增進身心靈健康。而縣府也竭盡所能將各項社福工作做得更好，發揮最大的社會福利效益，讓金門成為更美好的友善城市，閃耀社福，照亮金門。

縣府社會處表示，該項活動宣導各項社會福利服務方案及內容，以提升社會福利服務資訊能見度，上午場辦理「為愛而走．社福你我同行」公益健走活動，下午場辦理「社福魔幻草地音樂節」親子嘉年華活動，兩場活動呼應社福主題，期望推展社福資訊的曝光度，此外，活動也邀請到在地學校社團、社區、社福團體、街頭藝人及專業歌手等各類輪番精彩演出，以顯現社福的多元共榮精神。

活動場邊也羅列各社福專車（托資玩具車、輔具服務專車、到宅沐浴車、復康巴士等提供社福服務之專車）展示，讓各位鄉親了解社福服務專車，周邊更結合政府各級機關的政令宣導、有獎徵答，以提供多項資訊與業務宣導，提供民眾福利諮詢；另外會場也提供小朋友喜愛的造型氣球與雜耍互動，讓參與的大小朋友同樂，展現了社福帶來的魅力，讓鄉親度過一個難忘的週末時光。