美國聯邦第8巡迴上訴法院今天暫時擋下總統拜登減免學生貸款債務計畫。共和黨領導的6個州對這項計畫提出異議，昨天遭法官駁回，隨後提出上訴。

路透社報導，密蘇里州聖路易市的美國聯邦第8巡迴上訴法院批准一項緊急中止令，在法院對這些州聲請更長期的禁制令作出裁定之前，拜登政府不得根據這項計畫免除任何學生貸款債務。

聯邦第8巡迴上訴法院也下令就此事加快簡報時程。

聖路易市聯邦地區法院法官奧崔（Henry Autrey）昨天表示，儘管共和黨領導的6州對這個學貸減免計畫提出「重要且重大的挑戰」，他仍駁回他們的訴訟，理由是他們欠缺必要的法律立場，無法追究此案。

內布拉斯加州、密蘇里州、阿肯色州、愛荷華州、堪薩斯州和南卡羅來納州表示，拜登這項計畫繞過國會授權，危害這些州未來的稅收，以及投資或提供學貸服務的州實體收入。

美國國會預算處（CBO）曾在9月估算，學貸債務減免將使政府支出約4000億美元。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，今天的臨時命令不會讓人無法申請學貸債務減免，拜登政府也不會因此停止審查申請案件，以及準備轉交貸款服務機構事宜。

尚皮耶說：「我們鼓勵符合資格的人加入申請行列，教育部已有2200萬人（申請減免）的資料。」