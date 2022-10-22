民進黨苗栗縣長候選人徐定禎22日邀請農委會主委陳吉仲與青農對話。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎重視苗栗農業發展，22日特別邀請農委會主委陳吉仲，與壢西坪自然圈農場和花露休閒農場進行青農座談，傾聽了解苗栗青農訴求，徐定禎表示，苗栗是農業大縣，縣府要做青農最強後盾，鼓勵青年返鄉發展，打造農業新苗栗。

徐定禎與陳吉仲首先聽取花露休閒農場場長介紹農場內豐富的花卉花田，花季期間常吸引大批人潮，造成車輛大排長龍一路塞到台三線，因此場長提出希望能協助園區推動電動車，減少二氧化碳排放，讓觀光與環境保育兼具。自然圈農場青農們則提出，希望能改善長期困擾農業環境的蒼蠅問題，有機農業肥容易滋生蒼蠅果蠅，成為民眾親近農場的阻礙。

陳吉仲表示，苗栗是農業大縣，感謝徐定禎召集青農安排座談，有機會直接聽取青農建議，大家的訴求農委會都責無旁貸，會做青農最強後盾，全力協助推動農業新苗栗的發展。

徐定禎表示，依苗栗縣農會統計全縣共有28種苗栗農特產品，規劃推動「農民市集」幫助小農產品銷售，在假日或農產盛產期讓農民能夠有空間聚集，串連苗栗特色農特產，以農產和農業為主題推動18鄉鎮亮點市集，未來更會規劃農業政策實質照顧農民，讓補助到位，改善農民生活。

同樣要競選的卓蘭鎮長詹錦章及議員候選人陳春暖則大力讚美卓蘭青農，表示年輕人返鄉投入務農行列，長期在太陽下曝曬耕種，展現非常強大的毅力，特別是融入青年創意打造休閒農場，帶動卓蘭新的發展樣貌。