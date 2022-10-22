台北車站後站商圈22日舉辦「批客嘉年華會」。（商業處提供／張芷瑜台北傳真）

「批客嘉年華會」22日於後站商圈舉辦，邀50組小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂。（商業處提供／張芷瑜台北傳真）

台北車站後站商圈22日舉辦「批客嘉年華會」，今年不只準備小朋友們最喜歡的「糖果一把抓」活動讓大家口袋滿滿，更擴大舉辦「變身嘉年華」，邀50組小朋友齊聚一堂，談到商圈振興，台北市長柯文哲出席活動致詞時表示，參考新加坡輔導商家電子化，大概要編列4億元，才能把北市商圈E化，而疫後商圈復興方案則約有1.2億預算。

柯文哲22日出席「批客嘉年華會」，致詞時表示，小時候後站是熱鬧的地方，外縣市要買東西都會到後站，也是人力仲介批發中心，後面的雙子星下月將開工，約可容納2萬人，活動區域也會往後站發展，加上旁邊的E1、E2也標出去，西寧國宅和洛陽停車場的規劃案也會在卸任前出來，未來這片將像美國的曼哈頓。

柯文哲指出，電子商務興起，北市商圈一定要跟上，北市有幫後站商圈做電子商務平台，並參考新加坡輔導商家電子化，大概要編列4億元，才能把讓商圈E化。此外，北市疫後商圈復興方案約有1.2億預算，會從現在開始到明年農曆過年執行。

柯文哲也說，從中山站到雙連站的心中山計畫非常成功，市府有個計畫要從車站到新北投整條線比照心中山計畫推動，現在規畫編2億元預算，從北車到中山站做跨橋工程，然後北上到新北投，計畫已經在寫，全線大概要花10年。

柯文哲表示，明年2月台灣燈會主打東區，因為東區沒落太久，也因為白晝之夜這次辦在士林很成功，一晚有46萬人湧入，炒熱士林夜市氣氛，有考慮明年白晝之夜可選在東區舉辦。

台北市後站商圈理事長黃惠珍表示，每年萬聖節是後站商圈的年度盛事，今年批客變裝搞怪大賽擴大舉辦，前100名兒童組報名者可免費獲得南瓜桶爆米花，參加批客變裝踩街派對更可向沿途店家「糖果一把抓」，商圈店家也組成跳蚤市集歡迎大小朋友來挖寶。