針對歐盟峰會後當地時間21日記者會，歐方領導人評論中共二十大和中國政策，中國駐歐盟使團發言人22日回應，中共二十大召開，沒有任何人、任何勢力能夠阻擋中國共產黨領導中國人民實現中華民族偉大復興的宏偉藍圖。

在歐盟峰會後21日記者會上，歐方領導人評論中共二十大和中國政策，稱中國正在強化強硬和自主路線，在東亞建立主導地位並擴大全球影響；中歐關係趨於緊張，中歐制度完全不同，歐盟清楚對手性質；歐盟要高度警惕對華依賴，通過一系列工具做出戰略回應。

中國駐歐盟使團反駁，以上有關言論充滿意識形態色彩，中方不贊同。當前國際形勢複雜動盪，原因之一就是還有一些人堅持集團政治，唯自身價值觀為是，把自己的意識形態強加給別人。世界是多元的，文明是多樣的。中方歷來主張文明間的對話、理解和包容。反對製造意識形態對立，這將導致文明的對立甚至對抗，是必須高度警惕的。對於自身問題，應該更多反躬自省，諉過別人無助問題的解決。

發言人奉勸有些人好好讀讀二十大報告，特別是其中貫徹始終的中國外交政策，那就是：中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。

中國駐歐盟使團稱，當今世界面臨軍事衝突、經濟放緩、能源危機等多重挑戰，更需要各國攜手應對。中方歷來主張中歐是夥伴而不是對手，中歐合作遠大於競爭。合作才能共贏，保守倒退沒有出路。希望歐方認清當今形勢，全面正確理解中共二十大精神，客觀看待中歐關係，相向而行，相互尊重，求同存異，推動中歐關係健康穩定發展，為動盪變革的世界注入更多的穩定性和正能量。