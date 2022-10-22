負責大提琴演奏的李姿慧（左）與大提琴演奏的段欣妤。（柯宗緯翻攝）

出身高雄的知名作家謝哲青其「寂寞博物館」著作，今年首度改編為音樂劇，日前在台北獲得空前成功，不少粉絲敲碗想再欣賞。主辦單位透露，最快今年底或明年初即可回到謝的故鄉，在高雄鄉親面前演出。

主辦單位河仁國際公司指出，「寂寞博物館」音樂劇，除劇情引起都會男女共鳴及舞台上演員的精湛演技，也要感謝YAMAHA公司贊助演出的鋼琴，而擔任大提琴演奏的音樂總監李姿慧，更包辦所有幕後作曲、編曲及配樂工作，為音樂劇帶來畫龍點睛的效果。

「寂寞博物館音樂劇」創作發想來自日本諾貝爾文學獎得主川端康成的「雪國」、「掌中小說」及榮獲第51屆電視金鐘獎教育文化節目獎的謝哲青作品「寂寞博物館」。

藉由兩位作家筆下心碎、痛苦、無奈的故事，與音樂劇演出創造全新的表演型態「掌中音樂劇」，讓音樂藝術成為生活中的「調味品」，而不只是音樂廳、場館中被欣賞的「藝術品」。

河仁國際執行長劉怡惠指出，這次「寂寞博物館音樂劇」搭配的是全新的演出撟段，先以音樂沙龍開場，在幾首大家耳熟能詳的電影主題曲鋪陳後，由三段小故事串連的掌上型音樂劇順勢上場，讓大家沉浸在都會生活中似曾相識的情境，最後再以歡樂的After party收尾，將大家拉回現實，演員也會與台下的觀眾一起拍照互動，作為圓滿的結局。

畢業於台北市立教育大學研究所的李姿慧臨危受命被賦予為「寂寞博物館音樂劇」作曲配樂的任務，她說，幸好平日就有創作的習慣，因此接下艱鉅的任務後，先熟讀「寂寞博物館」這本書，揣摩每段故事主人翁的心情，寫出貼近情境的5首曲子及1首配樂，希望更多人來看謝哲青作品改編的音樂劇，洗滌、淨化心靈，為生活添加善循環的動力。

此外，YAMAHA公司一聽到謝哲青的作品要改編成音樂劇，二話不說立即贊助表演團隊一台價值近百萬的鋼琴共襄盛舉，除了表達對私人藝術活動及演奏的支持，也希望透過高質量的琴音，烘托出最佳戲劇氛圍。

而負責操控這台鋼琴的，正是近年來深受矚目的台灣鋼琴家段欣妤。維也納國立音樂暨表演藝術大學畢業的她，主修鋼琴演奏碩士，2021年曾入圍第18屆波蘭國際蕭邦鋼琴大賽。她表示，很高興這次和寂寞博物館一起完成12場音樂劇表演，這是她少數的跨界演出合作，也是很難忘且美好的回憶。