67歲的中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋不在新一屆中共中央委員名單，顯示他在明年3月卸任政協主席之後將退下常委，並可能告別政壇。不過，「汪洋」卻突然名列新一屆中紀委委員，引起外界揣測。但，原來兩人只是同名同姓，中紀委委員汪洋是青海省省委常委、紀委書記。

這位汪洋出生於1969年2月，貴州鎮寧人，西南交通大學工學博士，曾任四川省交通運輸廳廳長、交通運輸部總工程師、副部長，今年2月擔任青海省紀委書記。