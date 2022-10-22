民生物資價格持續上漲，人安基金會長年提供午晚兩餐服務寒士，自炊供餐食材用量大，且受到景氣影響，屏東平安站領餐服務人次相較去年增加近6000人次，無奈善款與去年相比差了120萬，如今只能更加撙節開支，同時盼大眾解囊相助，助寒士度過生存難關。

根據主計總處公布9月物價變動概況，與民眾生活息息相關的17項重要民生物資漲幅也持續擴大，年增率從7月的4.57％、8月的5.35％，9月已經來到5.84％，為近8年新高。

其中，雞肉創19個月新高、沙拉油和調理油創163個月新高。人安屏東站長何湘寧表示，站內主要以募集餐食、自炊供餐方式，提供防飢服務，然而受到疫情、通膨物價飛漲影響，善款及捐物都大大縮水，只能改變餐食內容，勉強維持供餐。

曾經受助的40歲寒士阿仁，因年輕時不愛讀書、誤交損友，染上毒癮而入獄，出獄後與家人失聯，只好與朋友在屏東落腳租屋，因學歷不高，找工作處處碰壁，以打零工維生，在一次工地工作中摔傷，無法繼續上工，負擔不起房租，不得已四處流浪為家，睡過公園、火車站、騎樓。

當時正值寒冬，透過其他街友告知，阿仁來到屏東站求助，經評估後讓他暫時安置站內，待腳傷康復，開始協助他媒合就業機會，目前在屋頂防水公司工作，待遇比以往穩定，期盼能存下一筆租房基金，重新回歸社會。

何湘寧說，每一次的協助，都是希望能夠照顧社會經濟弱勢的溫飽，並關懷、鼓勵寒士們重新站起，找到人生的新方向，畢竟吃飽才有力氣繼續向前。