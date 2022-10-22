南投縣長候選人許淑華與集集鎮長候選人吳大村，15日上午在集集民生路舉辦聯合競選總部成立大會，而許淑華今（22）日也臉書上承諾，未來如當選市長，將讓「農民農產有銷路、居民休閒有去處」，打造南投宜居城市，引發討論。

許淑華在臉書上表示，過去擔任立委，我積極爭取水保經費，投入集集鎮坑堤防改善、護岸修復工程，保護鎮民生命財產安全；更爭取集集支線基礎設施改善，讓居民遊客往來平安順利。許淑華也提及，未來若有機會更上層樓，她會帶著鄉親的支持和吳大村鎮長相互配合。在交通上，整建美化舊公墓五公頃，建設多功能集集轉運站，結合親水、生態公園以及展售農產品功能，讓農產有銷路、休閒有去處；觀光上，升級集集自行車旅遊，增設夜間光雕增添景點，擦亮集集的低碳旅遊招牌；農業上，除了在地展售，也會領頭爭取國內外行銷通路，推展南投農產品。

最後許淑華更感謝每位來到現場的鄉親，民眾的熱情她也都有感受到。同時許淑華也感謝台中市長盧秀燕，特別來到集集為她加油打氣，許淑華最後也期待「11月26日能與在場所有候選人一起為集集小鎮繼續服務，打造南投宜居城市」。