在中共二十大閉幕會議上出現意外插曲。當上午11點多記者進入會場後不久，坐在習近平左手邊的前中共總書記胡錦濤，在人攙扶下離席，而當時會議尚在進行中。

外媒在報導這段過程時，出現不少臆測之詞，部分外媒認為胡錦濤被帶離現場並非出於自願，但因媒體席位於人民大會堂二樓，距離主席台很遠，並無法聽到台上的對話，只能藉由影像「看圖說故事」。

工作人員拿起胡錦濤的眼鏡後，先是去攙扶胡錦濤右手，但胡錦濤右手縮了一下，之後工作人員兩手插入胡錦濤腋下，嘗試將他攙扶起身，這時胡錦濤還是坐在位子上。

接著胡錦濤伸出右手想拿取習近平面前的文件，遭習近平和工作人員制止。當胡錦濤被攙扶起身後，這時第二名工作人員上前協助拉開椅子，並迅速走到胡錦濤面前比了一個「請」的手勢。胡錦濤離開前似乎想和習近平說話，但習近平只是點頭示意，隨後胡錦濤又拍了一下李克強手臂。